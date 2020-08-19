Что оппозиция в Беларуси задумала на сегодня

Оппозиционные сетевые ресурсы Беларуси сегодня, 17 августа, призывают все предприятия страны продолжить начатое в пятницу – выйти на всеобщую забастовку и формировать стачечные комитеты, которые официально будут представлять интересы сотрудников предприятий.

На тот случай, если на Минский завод колесных тягачей приедет выступить президент РБ Александр Лукашенко, оппозиция просит рабочих с других предприятий подойти к 10:00 на проходную завода и поддержать коллег: "Выскажите все, что думаете о пытках и убийствах, прямо ему в лицо".

На 18:00 рабочие при поддержке остальных белорусов намерены снова занять минскую площадь Независимости вместе с проспектом, после чего планируется сидячая забастовка - "мы показываем, что будем выходить каждый день и до конца".

Одновременно с этим по всей стране беларусов зовут в центры своих городов, где они "в последний раз вызовут мэров на ковер". Если городской голова откажется публично поддержать требования, люди, пишет Nexta, "имеют полное право не признавать его больше властью".

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Как уточнили на главном Telegram-ресурсе оппозиции, "народ публично выдвинул требования, а у чиновников осталось совсем немного времени, чтобы начать их выполнять". Снова повторены другие требования:

а) немедленное освобождение политзаключенных и задержанных во время акций, а также правда о пропавших без вести;

б) уход Лукашенко;

в) честный и открытый суд над допустившими беспредел силовиками.

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