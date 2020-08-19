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17 августа 20, 09:26
Тихановская заявила, что готова стать лидером Беларуси
Тихановская
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Оппонентка Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси говорит, что не планировала политическую карьеру, но "судьба распорядилась так".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Видеообращение Тихановской публикует Telegram-канал NEXTA Live в понедельник, 17 августа.

В период ее лидерства будет необходимо освободить политзаключенных, а также подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, говорит Тихановская.

"У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом", - сказала Тихановская.

По ее словам, она восхищается мужеством и организацией протестующих, но обещает "принять" искренне раскаявшихся сторонников властей.


Как сообщалось, главный кандидат от оппозиции инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране и призвала европейские страны помочь в организации диалога с белорусскими властями.

Напомним, по данным ЦИК, на выборах президента страны в очередной раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1%. За Тихановскую проголосовали 10,1%.
Korrespondent
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