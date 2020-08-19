Тихановская заявила, что готова стать лидером Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Видеообращение Тихановской публикует Telegram-канал NEXTA Live в понедельник, 17 августа.

В период ее лидерства будет необходимо освободить политзаключенных, а также подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов, говорит Тихановская.

"У меня нет, и не было иллюзий, я никогда не хотела стать политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом", - сказала Тихановская.

По ее словам, она восхищается мужеством и организацией протестующих, но обещает "принять" искренне раскаявшихся сторонников властей.



