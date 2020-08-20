Лукашенко пригрозил Зеленскому ответственностью

Белорусский президент Александр Лукашенко во время заседания Совета безопасности Республики 19 августа поручил организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси, пишет Фраза.юа.

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения и предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков», — цитирует Лукашенко белорусское государственное информационное агентство «БЕЛТА».

По его словам, финансирование беспорядков — это и есть разжигание. «И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заключил белорусский президент.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

По официальной информации МВД Беларуси, в ходе акций протеста, которые прошли в 33 городах страны, были задержаны более 3 тыс. человек.

Однако протесты на этом не закончились.

13 августа работники крупных белорусских предприятий объявили забастовку и обвинили местные власти в бездействии перед бесчинствами правоохранителей. Жители Минска пришли к зданию государственного телевидения с требованием показать правду.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих.

При этом, по мнению Лукашенко, за протестами стоят звонки из Польши, Великобритании и Чехии. Он также рассказал об «определенном наплыве „майданутых“» из Украины и России.