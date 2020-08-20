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20 августа 20, 11:56
Египет ужесточает правила въезда в страну
египет
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Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 1 сентября все туристы должны будут предоставить ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус.

Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 1 сентября все туристы должны будут предоставить ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра Мустафы Мадбули, Египет принял это решение после увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом.

"Мы стремимся обеспечить здоровье и тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", – заявил Мадбули.

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Египет закрыл свое воздушное пространство в марте, а открыл границы с 1 июля, но после его посещения туристы должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

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В августе в курортные города туристы могли приезжать без справки об отсутствии COVID-19.
censor.net.ua
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