Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф считает, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских. По его словам, ряд американских конгрессменов намеренно вводят избирателей в заблуждение тем, что создают у американцев ложное впечатление, что для Америки Россия опаснее Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в США в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса.

Рэтклифф ответил, что устные брифинги разведки для профильных комитетов Конгресса были прекращены, потому что конгрессмены "сливали" прессе засекреченную информацию.

"Они делали это в политических целях", - уверен директор Национальной разведки США.

Он также добавил, что Россия все-таки составляет серьезную угрозу национальной безопасности Америки, "однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее".

Мы писали, что разведка США отказалась от брифингов для конгрессменов из-за "сливов" секретной информации СМИ.

Также напомним, что американская разведка отвергла искусственное создание COVID.