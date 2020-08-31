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30 августа 20, 23:09
Китай опаснее России - глава американской разведки
Национальная разведка США
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Некоторые члены конгресса пытаются создать впечатление, будто Россия представляет большую угрозу национальной безопасности США, чем Китай.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф считает, что угрозы со стороны Китая существенно серьезнее российских. По его словам, ряд американских конгрессменов намеренно вводят избирателей в заблуждение тем, что создают у американцев ложное впечатление, что для Америки Россия опаснее Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Рэтклиффа попросили прокомментировать прекращение устных брифингов разведки по обеспечению безопасности на предстоящих в США в ноябре выборах и предназначенные для профильных комитетов Конгресса.

Рэтклифф ответил, что устные брифинги разведки для профильных комитетов Конгресса были прекращены, потому что конгрессмены "сливали" прессе засекреченную информацию.

"Они делали это в политических целях", - уверен директор Национальной разведки США.

Он также добавил, что Россия все-таки составляет серьезную угрозу национальной безопасности Америки, "однако угрозы со стороны Китая существенно серьезнее".

Мы писали, что разведка США отказалась от брифингов для конгрессменов из-за "сливов" секретной информации СМИ.

Также напомним, что американская разведка отвергла искусственное создание COVID.
Korrespondent
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