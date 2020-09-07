В мире новый крупный очаг COVID-19

В Индии фиксируется стремительное распространение коронавируса, страна уже вышла на второе место по числу зараженных, обогнав Бразилию.
Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,2 миллионов жителей страны. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и американского института Джонса Хопкинса.
В Бразилии, которая ранее находилась на второй строчке, - свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются США, где по данным института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.
За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).
Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысячи пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).
Напомним, число случаев COVID-19 в мире превысило 27,2 млн. При чем последний миллион был набран за четыре дня.
Ранее сообщалось, что индийская экономика обвалилась из-за карантина. В апреле-июне упала на 23,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
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В Украине выявили 138 068 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 2877 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 2107), умер 31 пациент (50), выздоровели 379 человек (578). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
За все время эпидемии в стране выявили 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.
Данные по регионам:
Винницкая обл - 4406 (31)
Волынская обл - 5883 (+55)
Днепропетровская обл - 2767 (+70)
Донецкая обл - 1630 (+3)
Житомирская обл - 3746 (+68)
Закарпатская обл - 8091 (+42)
Запорожская обл - 1931 (+49)
Ивано-Франковская обл - 10348 (+161)
Кировоградская обл - 858 (+4)
г. Киев - 15276 (+244)
Киевская обл - 6278 (+86)
Львовская обл - 15881 (+186)
Луганская обл - 434 (+3)
Николаевская обл - 1665 (+84)
Одесская обл - 8525 (+145)
Полтавская обл - 973 (+28)
Ровенская обл - 9762 (+102)
Сумская обл - 1963 (+105)
Тернопольская обл - 7390 (+165)
Харьковская обл - 10972 (+139)
Херсонская обл - 500 (+4)
Хмельницкая обл - 3195 (+95)
Черновицкая обл - 11272 (+163)
Черкасская обл - 1950 (+56)
Черниговская обл - 2372 (+86)
Накануне в стране обновили схему, согласно которой будет оказываться помощь людям с подозрением на коронавирус. Так, теперь человек с признаками вируса должен обратиться к своему семейному врачу, который проведет консультацию в телефонном режиме и примет решение о необходимости госпитализации пациента. Если есть необходимость, врач выедет на дом к пациенту. Также возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. В случае положительного результата больному предоставят медицинскую помощь.
Людям, не заключившим декларацию с семейными врачами, можно обратиться за помощью, позвонив на областную горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом.
С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать новый список карантинных зон.