В мире новый крупный очаг COVID-19

Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 4,2 миллионов жителей страны. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны и американского института Джонса Хопкинса.

В Бразилии, которая ранее находилась на второй строчке, - свыше 4,13 миллиона пациентов с COVID-19. Лидером остаются США, где по данным института Джонса Хопкинса, 6,2 миллиона инфицированных.

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали рекордные 90,8 тысячи заразившихся, второй день подряд показатель превышает 90 тысяч (накануне было 90,6 тысячи).

Выздоровели более 3,25 миллиона человек (77,31% от общего числа заболевших), лечение в больницах проходят свыше 882 тысячи пациентов (20,99%), погибли более 71,6 тысячи (1,7%).

Напомним, число случаев COVID-19 в мире превысило 27,2 млн. При чем последний миллион был набран за четыре дня.

Ранее сообщалось, что индийская экономика обвалилась из-за карантина. В апреле-июне упала на 23,9% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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В Украине выявили 138 068 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Умерли 2877 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявили 2174 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 2107), умер 31 пациент (50), выздоровели 379 человек (578). Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

За все время эпидемии в стране выявили 138 068 заболевших, 62 066 выздоровевших и 2877 умерших.

Данные по регионам:





Винницкая обл - 4406 (31)

Волынская обл - 5883 (+55)

Днепропетровская обл - 2767 (+70)

Донецкая обл - 1630 (+3)

Житомирская обл - 3746 (+68)

Закарпатская обл - 8091 (+42)

Запорожская обл - 1931 (+49)

Ивано-Франковская обл - 10348 (+161)

Кировоградская обл - 858 (+4)

г. Киев - 15276 (+244)

Киевская обл - 6278 (+86)

Львовская обл - 15881 (+186)

Луганская обл - 434 (+3)

Николаевская обл - 1665 (+84)

Одесская обл - 8525 (+145)

Полтавская обл - 973 (+28)

Ровенская обл - 9762 (+102)

Сумская обл - 1963 (+105)

Тернопольская обл - 7390 (+165)

Харьковская обл - 10972 (+139)

Херсонская обл - 500 (+4)

Хмельницкая обл - 3195 (+95)

Черновицкая обл - 11272 (+163)

Черкасская обл - 1950 (+56)

Черниговская обл - 2372 (+86)





Накануне в стране обновили схему, согласно которой будет оказываться помощь людям с подозрением на коронавирус. Так, теперь человек с признаками вируса должен обратиться к своему семейному врачу, который проведет консультацию в телефонном режиме и примет решение о необходимости госпитализации пациента. Если есть необходимость, врач выедет на дом к пациенту. Также возможен вызов мобильной бригады, которая возьмет у больного образцы для теста на коронавирус. В случае положительного результата больному предоставят медицинскую помощь.





Людям, не заключившим декларацию с семейными врачами, можно обратиться за помощью, позвонив на областную горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусом.











