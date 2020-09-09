Министры иностранных дел G7 выдвинули требования к России

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию гарантировать политические свободы гражданам, призывают прозрачно расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального и привлечь виновных к ответственности. Заявление опубликовано на сайте Госдепа США, помимо глав МИД G7 его также подписал Высокий представитель Европейского Союза.
В заявлении отмечается, что яд из группы "Новичок", которым, по данным властей Германии, отравили Навального, был разработан в России.
"Призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности", – говорится в заявлении.
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Главы МИД также напомнили, что у России есть обязательства по международному пакту о гражданских и политических правах. Они призвали РФ гарантировать своим гражданам эти права, включая право на свободу выражения мнений.
"Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы к объяснению ужасного отравления г-на Навального", – подытожили они.Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.