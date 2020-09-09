Министры иностранных дел G7 выдвинули требования к России

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию гарантировать политические свободы гражданам, призывают прозрачно расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального и привлечь виновных к ответственности. Заявление опубликовано на сайте Госдепа США, помимо глав МИД G7 его также подписал Высокий представитель Европейского Союза.

В заявлении отмечается, что яд из группы "Новичок", которым, по данным властей Германии, отравили Навального, был разработан в России.

"Призываем Россию в срочном порядке и полностью установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, и, учитывая обязательства России по Конвенции о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности", – говорится в заявлении.

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Главы МИД также напомнили, что у России есть обязательства по международному пакту о гражданских и политических правах. Они призвали РФ гарантировать своим гражданам эти права, включая право на свободу выражения мнений.

"Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы к объяснению ужасного отравления г-на Навального", – подытожили они.





22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение.





2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.





Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.

7 сентября Навального вывели из медикаментозной комы.



