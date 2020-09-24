В Минске задержали полсотни протестующих, есть раненые

В среду, 23 сентября, по словам очевидцев, задержанных около 50 человек. Тем временем, по официальным данным, более 10 человек задержали за участие в несанкционированной акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает "Интерфакс-Запад".

"Количество задержанных уточняется, их более 10 человек" - сказала Ганусевич.

По ее словам, пока информация о пострадавших в ходе акции не поступала.

Тем временем одна из станций метров в Минске, где собрались протестующие, временно закрыта для пассажиров.

В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро Немига. Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

По информации издания, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко.

Также из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе протестов. Так, по данным "Интерфакс", люди получили травмы от применения водометов.

По словам очевидцев, пострадали, как минимум, два человека, среди которых пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали "скорую помощь".

Еще одна женщина сидит на обочине с разбитой головой. Между тем, милиция продолжает задержания в разных частях центра Минска.

По информации агентства, людей задерживают у Дворца спорта на Октябрьской площади. Проспект Победителей, улица Кальварийская и ряд других перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.

Тем временем протестующие перекрывают улицы в центре города. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение. Водители сигналят им в поддержку и аплодируют.

По словам очевидцев, в разных районах города задержали несколько десятков участников протеста. В общей сложности задержаны порядка 50 человек.

Сотрудники силовых структур проводят жесткие задержания с применением дубинок в разных районах Минска - от Октябрьской площади возле гостиницы "Юбилейная" в центре до Заславской улицы на северо-западе и улицы Притыцкого на западе города.

Также очевидца сообщают о применении силовиками в Минске слезоточивого газа при разгоне протестующих у ТЦ "Галерея".

Напомним, Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации.