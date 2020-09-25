Хто привітав Лукашенка після інавгурації

Невизнаний президент. Україна не вважає легітимною інавгурацію та повноваження Олександра Лукашенка на посту очільника Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. А офіційний візит Зеленського до Гродно, запланований у жовтні, - скасовано. Про це повідомив посол Білорусі в Україні.

Не визнають Лукашенка й на Заході. А от хто привітав "бацьку" з черговим отриманням президентського посвідчення?

І що тепер планує робити білоруська опозиція?

Замість привітань з інавгурацією Олександрові Лукашенку - докори та невизнання від європейських чиновників. У ЄС заявляють: Брюссель перегляне свої відносини з офіційним Мінськом та чекає на нові вибори у Білорусі. Таку заяву опублікував очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. У ній він наголошує, що президентські перегони 9 серпня не були ані вільними, ані чесними. І підтримав білорусів за мужність боронити свої громадянські права.

Схожі тези в заявах ще з десятка європейських країн. А Велика Британія, Канада та США уже в п'ятницю можуть запровадити санкції проти білоруської верхівки.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

З огляду на шахрайську інаугурацію Лукашенка, я доручив підготувати санкції Магнітського проти відповідальних за суттєві порушення прав людини і ми координуємо дії зі США та Канадою, щоби зробити це терміново.

А от Китай новий мандат Лукашенка визнав. А керманич Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов - чи не єдиний, хто надіслав привітання з інавгурацією.

Натомість сам "бацька" обуренням західного світу не переймається. І заявляє, що це лише спроби тиску та втручання у внутрішні справи Білорусі.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):

Кричат о том, что они что-то там не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны.

А от велика кількість невдоволених на вулицях, схоже, "бацьку" дуже дратує. Напередодні під час стихійних мітингів затримано понад 250 активістів. Людей грубо хапали, крутили та тягли в автозаки.

"Вірусними" стали кадри просто таки голівудської втечі від омонівців - коли молодик останньої миті вскочив у таксі, і воно на повній швидкості шугонуло від переслідувачів.





Тим часом в білоруській опозиції кажуть: дії влади тільки доводять, що режим відчуває народну силу, а інавгурація не стала крапкою у їхній боротьбі.

Юрій Губаревич, опозиційний політик:

Это означает, что мы на верном пути. И те люди, которые протестуют, они будут продолжать свои протесты - до того момента, когда Александр Лукашенко не откажется от властных полномочий и в стране не будут назначены новые выборы президента.

Заворушення у Білорусі не вщухають уже два місяці. Мітингувальники переконані, що на виборах перемогла Світлана Тихановська і вимагають від Лукашенка піти з посади.