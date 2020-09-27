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27 сентября 20, 19:16
Ситуация в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах
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МИД Украины призвал Азербайджан и Армению вернуться к диалогу.

МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Заявление появилось в Твиттере министерства.

- МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших, - говорится в сообщении.

Алиев поговорил с Эрдоганом, а Пашинян с Путиным

Днем в воскресенье премьер-министр Армении Никола Пашинян прибыл в парламент. Он заявил о решении объявить военную ситуацию в Армении.

На сайте Кремля сказано, что Владимир Путин поговорил с Пашиняном по инициативе армянской стороны. 

- Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия, - описан разговор.

До этого на сайте президента Азербайджана сообщили, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву.

- Президент Турции выразил главе государства и народу Азербайджана соболезнования в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих в результате сегодняшней военной провокации Армении, пожелал упокоения душ шехидов. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном, - сказано в сообщении азербайджанской стороны.

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СПРАВКА

Утром 27 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в наступлении в Нагорном Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана заявила о 14 раненых мирных жителях. 

Украина считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. В 2017 году Украина не признала “референдум” о переименовании Нагорного Карабаха в Арцах.
kp.ua
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