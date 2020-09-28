Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.29
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 сентября 20, 08:52
Показали видео ударов с беспилотника по танкам Армении
Нагорный Карабах
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Нагорном Карабахе второй день продолжаются ожесточенные бои на линии соприкосновения.Уничтожается бронетехника, системы ПВО и личный состав сторон
Минобороны Азербайджана показало новые записи уничтожения бронетехники противника на линии боевого столкновения в Нагорном Карабахе точечными ударами с беспилотников Bayraktar, которые Баку закупает у Турции.

Видеоролики выложены в YouTube оборонного ведомства страны.

"В результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений", – подписан тот ролик, который выше.


Азербайджанские военные показали также кадры "расстрела" капониров противника:


Власти непризнанной никем в мире "Республики Арцах" заявили, что в боях погиб 31 их солдат. Утром 28 сентября они показали список еще 15 погибших, а также видео с погибшими военными Азербайджана.

Там же заявили, что армия Азербайджана за время нынешней эскалации якобы потеряла "четыре вертолета, 27 беспилотников, 33 единицы бронетехники и две ИМР". Баку это не подтверждает. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения якобы потеряла более 550 солдат, а в первый день боев "уничтожены 22 танка, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, три склада с боеприпасами". Ереван это не подтверждает.


СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной Арменией территорией. В 1994-м после шести лет ожесточенной войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Баку, Ереван и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На территории "НКР" почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.

27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". 

С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.

Баку заявляет о занятии нескольких сел в НК, Ереван опровергает и угрожает признать независимость "Республики Арцах".

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявлено частичное ВП.
liga.net
Ещё по теме:
В Армении начались парламентские выборы
На парламентских выборах в Армении победил блок Пашиняна
8 марта: история праздника
С 1 мая подорожают услуги почты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти
noimageНАТО о конфликте в Нагорном Карабахе
noimageСитуация в Нагорном Карабахе
noimageКитай начал массовую вакцинацию от COVID-19
noimageАрмения заявила о ракетном обстреле городов
Лента новостей