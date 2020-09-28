Показали видео ударов с беспилотника по танкам Армении

Минобороны Азербайджана показало новые записи уничтожения бронетехники противника на линии боевого столкновения в Нагорном Карабахе точечными ударами с беспилотников Bayraktar, которые Баку закупает у Турции.

Видеоролики выложены в YouTube оборонного ведомства страны.

"В результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений", – подписан тот ролик, который выше.

Власти непризнанной никем в мире "Республики Арцах" заявили, что в боях погиб 31 их солдат. Утром 28 сентября они показали список еще 15 погибших, а также видео с погибшими военными Азербайджана.





Там же заявили, что армия Азербайджана за время нынешней эскалации якобы потеряла "четыре вертолета, 27 беспилотников, 33 единицы бронетехники и две ИМР". Баку это не подтверждает. Минобороны Азербайджана заявило, что Армения якобы потеряла более 550 солдат, а в первый день боев "уничтожены 22 танка, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, три склада с боеприпасами". Ереван это не подтверждает.









СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной Арменией территорией. В 1994-м после шести лет ожесточенной войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Баку, Ереван и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. На территории "НКР" почти 100% населения – армяне: там лишь шесть азербайджанцев.





27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией".





С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации.





Баку заявляет о занятии нескольких сел в НК, Ереван опровергает и угрожает признать независимость "Республики Арцах".





Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявлено частичное ВП.