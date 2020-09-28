Меркель посетила Навального в клинике – Spiegel

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила российского политика и оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, сообщает местное издание Spiegel. По информации журналистов, этот визит в клинику был тайным.

Таким жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным, пишут журналисты. "Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело до конца<...>Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – говорится в сообщении.

Сам оппозиционер написал в Twitter, что встреча действительно была, но не стоит называть ее "секретной". По словам Навального, это скорее была частная встреча и разговор с семьей, и он очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила его в больнице.





22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".









7 сентября Алексея Навального вывели из комы.









23 сентября политика выписали из клиники: врачи считают возможным его полное выздоровление.



