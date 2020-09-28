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28 сентября 20, 12:01
Меркель посетила Навального в клинике – Spiegel
Меркель
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При этом, по словам самого Алексея Навального, встреча не была секретной и он искренне признателен канцлеру Германии за визит

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила российского политика и оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, сообщает местное издание Spiegel. По информации журналистов, этот визит в клинику был тайным.

Таким жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным, пишут журналисты. "Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело до конца<...>Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – говорится в сообщении.

Сам оппозиционер написал в Twitter, что встреча действительно была, но не стоит называть ее "секретной". По словам Навального, это скорее была частная встреча и разговор с семьей, и он очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила его в больнице.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. 

22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".


7 сентября Алексея Навального вывели из комы. 


23 сентября политика выписали из клиники: врачи считают возможным его полное выздоровление.
liga.net
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