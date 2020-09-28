Меркель посетила Навального в клинике – Spiegel

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила российского политика и оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике Шарите, сообщает местное издание Spiegel. По информации журналистов, этот визит в клинику был тайным.
Таким жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства с Алексеем Навальным, пишут журналисты. "Тайный визит к Навальному – еще один признак того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело до конца<...>Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", – говорится в сообщении.
Сам оппозиционер написал в Twitter, что встреча действительно была, но не стоит называть ее "секретной". По словам Навального, это скорее была частная встреча и разговор с семьей, и он очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила его в больнице.Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.