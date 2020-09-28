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28 сентября 20, 15:16
Эрдоган: Пора покончить с оккупацией Армении
Эрдоган
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Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, заявил турецкий президент, назвав Армению оккупантом.
Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, заявил турецкий президент, назвав Армению оккупантом.

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал военные действия в Нагорном Карабахе, поддержав Азербайджан.

"Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться... Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана", - заявил он.

Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.

"За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили", - заявил Эрдоган.


Ранее в Ереване заявили, что готовятся к затяжной войне, назвав главным игроком в конфликте на Азербайджан, а Турцию.
Korrespondent
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