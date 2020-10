Боевики ХАМАС выпустили ракету по Израилю

Из территории сектора Газа боевики группировки ХАМАС выпустили по Израилю ракету. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - указано в сообщении.

Как информировали местные СМИ, сирены сработали в районе поселения Керем-Шалом близ границы с Палестиной - в незаселенной местности. При этом о пострадавших и ущербе не сообщалось.

Вскоре также в сети израильские военные сообщили, что ответили на атаку боевиков.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю сегодня вечером, наш самолет только что поразил цель ХАМАС в Газе. Мы защитим израильское гражданское население от террора", - подчеркнула пресс-служба.

Напомним, ранее израильскими военными был задержан правитель сектора Газа, один из лидеров ХАМАС Хасан Юсеф. Его доставили в израильский центра содержания Офарим.