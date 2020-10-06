Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.41
USD
28.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 октября 20, 00:57
Боевики ХАМАС выпустили ракету по Израилю
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сирены сработали в районе поселения близ границы с Палестиной. В ответ самолет израильской армии поразил цель противника.

Из территории сектора Газа боевики группировки ХАМАС выпустили по Израилю ракету. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории", - указано в сообщении.

Как информировали местные СМИ, сирены сработали в районе поселения Керем-Шалом близ границы с Палестиной - в незаселенной местности. При этом о пострадавших и ущербе не сообщалось.

Вскоре также в сети израильские военные сообщили, что ответили на атаку боевиков.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по Израилю сегодня вечером, наш самолет только что поразил цель ХАМАС в Газе. Мы защитим израильское гражданское население от террора", - подчеркнула пресс-служба.

In response to the rocket that was fired from Gaza into Israel earlier this evening, our aircraft just struck a Hamas target in Gaza.

We will protect Israeli civilians from terror.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 5, 2020

Напомним, ранее израильскими военными был задержан правитель сектора Газа, один из лидеров ХАМАС Хасан Юсеф. Его доставили в израильский центра содержания Офарим.
Korrespondent
Ещё по теме:
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
Россия напечатала для Ливии фальшивые деньги на $1,1 млрд
За сутки на Донбассе ранены и травмированы четверо военных
Оккупанты выпустили противотанковую ракету по жилым домам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Беларуси Украину теперь называют по-другому
noimageВпервые трансгендер стала вице-премьером Бельгии
Лента новостей