Трамп вернулся в Белый дом. Видео

Президент США Дональд Трамп вечером в понедельник, 5 октября, покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида (в штате Мэриленд) после трех дней лечения от COVID-19. Американский лидер проследовал на борт вертолета Корпуса морской пехоты США Marine One, который доставил главу государства в Белый дом.





После того, как машина приземлилась на Южной лужайке, Трамп поднялся по ступеням и снял маску для фотографирования, передало агентство AP. "Чувствую себя хорошо", - заявил он собравшимся, после чего - все еще без маски - прошел в здание.





В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США - американский лидер должен соблюдать режим изоляции минимум 10 дней с момента установки диагноза. Официально известно о его инфицировании стало рано утром 2 октября.







