Саммит Украина-ЕС. Деньги и безвиз

В Брюсселе стартовал 22-й саммит саммит Украина - ЕС. Между прочим, это первый саммит ЕС со страной – не членом союза со страта пандемии. Встреча состоялась на фоне разговоров о недовольстве Европой действиями украинских властей по борьбе с коррупцией. Начались разговоры даже об отмене безвиза.

Корреспондент.net следил за ходом саммита.

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Перед стартом саммита трое депутатов Европарламента обратились к главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии с открытым письмом, в котором выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ. Письмо подписали евродепутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галер и Раса Юкневичен.

Евродепутаты отмечают, что в борьбе с коррупцией украинское правительство еще в первые дни вселяло надежду.

"Сам президент предсказывал Украину своей мечты, где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники - реальные тюремные сроки ". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин - именно в вашей партии, господин Арахамия", - говорится в письме.

"Мы не можем не видеть, что некоторые члены Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные атаки на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают парламентарии.

Авторы письма напоминают о падении Украины в рейтинге восприятия коррупции, сворачивании реформ, проблемах с назначением руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остановке обвинения по делам коррумпированных судей. Все это, по их словам, грозит Украине потерей макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро.

Евродепутаты также сделали оговорку в связи с безвизовым режимом.

"Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС - но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.

С безвизом все ок

Но уже на саммите от ЕС звучали противоположные утверждения, а угрозы так и остались на уровне мнения отдельных евродепутатов.

Европейский Союз подтвердил отсутствие угроз для действия безвизового режима с Украиной и ожидает, что его полноценное функционирование возобновится после пандемии коронавируса.

"Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии", - заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Такая же позиция ЕС подтверждена в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС 6 октября.

В документе стороны приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для граждан Украины и подчеркнули важность того, чтобы продолжать выполнять критерии либерализации визового режима и ускорять соответствующие усилия по реформам.

В документе ЕС дал четкий сигнал, что ни о каком приостановлении безвизового режима с Украиной речь не идет.

"Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия", - сказано в заявлении саммита.

Фактически ЕС признал, что пока нет "регресса" в вопросе борьбы с коррупцией, есть лишь "опасность такого регресса" со стороны Украины.

Деньги

Украинское правительство и Европейская комиссия во вторник, 6 октября, подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро.

Соглашение о финансировании мероприятия Программа ЕС Крепкие регионы предусматривает вклад ЕС в размере 30 млн евро. Средства должны способствовать увеличению социального капитала в уязвимых регионах путем помощи местным органам власти по реагированию на последствия пандемии COVID-19.

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Соглашение о финансировании мероприятия Механизм развития гражданского общества Украины предусматривает выделение 20 млн евро для укрепления демократии. В рамках третьего соглашения о финансировании мероприятия Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине со стороны ЕС будет выделено 10 млн евро.