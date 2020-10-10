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10 октября 20, 09:06
В Канаде обновлен антирекорд прироста коронавируса
Канада
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Предыдущий антирекорд - 2436 - был зафиксирован 8 октября. За последние сутки скончались 28 человек.

В Канаде за последние сутки подтвердили 2558 случаев заражения COVID-19, что является новым антирекордом по приросту в стране. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщило Министерство здравоохранения.

Так, предыдущий антирекорд - 2436 - был зафиксирован 8 октября.

По последним данным, 178 117 жителей Канады заразились коронавирусом, из них 149 524 смогли справиться с болезнью и 9585 - умерли от ее осложнений (за последние сутки скончались 28 человек).

За весь период эпидемии в стране было проведено 8,4 миллиона тестов на COVID-19.

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Как сообщалось ранее, канадские власти заявили о второй волне коронавируса. Премьер-министр Джастин Трюдо предупредил, что ситуация может быть хуже, чем весной.

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Korrespondent
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