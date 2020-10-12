Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.28
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
12 октября 20, 10:29
На протестах в Беларуси задержали почти 600 человек
Минск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Почти 600 человек были задержаны на акциях протеста в Беларуси в воскресенье.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, на данный момент в нем более 580 фамилий.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Значительную группу среди задержанных составляли представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили из милиции после проверки документов, ещё больше десяти человек вышли из РУВД ночью.

Читайте также: В МИНСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА, ЖЕСТКО РАЗГОНЯЮТ ЛЮДЕЙ

Напомним, 11 октября в Минске силовики жестко разгоняли акцию протеста против режима Александра Лукашенко. Против митингующих применяли светошумовые гранаты, водометы и грубую силу.

Накануне правозащитники сообщали о задержании более 400 человек.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Возле резиденции Лукашенко в Минске пустили газ. ВИДЕО
В Минск стянули автозаки и БТРы, начались задержания. ВИДЕО
За сутки в Беларуси задержали почти 800 протестующих
В Беларуси "кибер-партизаны" слили данные 1000 силовиков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Появилось видео нападения на Саакашвили в Греции
Лента новостей