Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.38
USD
28.32
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
13 октября 20, 14:06
Кипр больше не даст гражданство в обмен на инвестиции
паспорт Кипра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Специальную программу отменили из-за злоупотреблений и недостатков.

Совет министров Кипра одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене с 1 ноября текущего  года инвестиционной программы, согласно которой человек мог получить гражданство в обмен на финансовые вложения в экономику страны. Эта рекомендация была основана на постоянных недостатках и злоупотреблениях положениями программы, сказано в официальном "Твиттере" президента Республики Кипр.

12 октября телеканал "Аль-Джазира" выпустил расследование ("Кипрские документы под прикрытием") The Cyprus Papers Undercover, которое показало готовность спикера парламента Деметриса Силлориса и члена парламента Кристакиса Джованиса помочь осужденным преступникам получить так называемые "золотые паспорта" через Программу инвестирования в гражданство (CIP). Таких документов СМИ насчитало почти 1400.

С 2013 года, когда началась паспортная программа, страна заработала более семи миллиардов евро. Всего с 2017 по 2019 годы были 2351 человек. В тройке лидеров - россияне, китайцы и украинцы.

В сентябре 2020 года кипрская газета Politis обнародовала список 34 владельцев "золотых паспортов", включая граждан России и Украины, получивших гражданство в 2008-2012 годах за инвестиции. Значатся в перечне: миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, экс-секретарь СНБО и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и другие.

Гражданином Кипра можно только через 10 лет проживания стране. Или же получить паспорт всего за полгода, если вложить 2,2 миллиона евро.
kp.ua
Ещё по теме:
Что будет с курсом гривни: Украина опять размещает ОВГЗ
Актуальные инвестиции в 2020 году: куда вложить деньги?
Исследование: Мировую экономику в 2020 году ожидает рецессия
В КМУ намерены передать инвесторам университеты и больницы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЕС вводят единую систему перемещения на период пандемии
Лента новостей