Кипр больше не даст гражданство в обмен на инвестиции

Совет министров Кипра одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене с 1 ноября текущего года инвестиционной программы, согласно которой человек мог получить гражданство в обмен на финансовые вложения в экономику страны. Эта рекомендация была основана на постоянных недостатках и злоупотреблениях положениями программы, сказано в официальном "Твиттере" президента Республики Кипр.

12 октября телеканал "Аль-Джазира" выпустил расследование ("Кипрские документы под прикрытием") The Cyprus Papers Undercover, которое показало готовность спикера парламента Деметриса Силлориса и члена парламента Кристакиса Джованиса помочь осужденным преступникам получить так называемые "золотые паспорта" через Программу инвестирования в гражданство (CIP). Таких документов СМИ насчитало почти 1400.

С 2013 года, когда началась паспортная программа, страна заработала более семи миллиардов евро. Всего с 2017 по 2019 годы были 2351 человек. В тройке лидеров - россияне, китайцы и украинцы.

В сентябре 2020 года кипрская газета Politis обнародовала список 34 владельцев "золотых паспортов", включая граждан России и Украины, получивших гражданство в 2008-2012 годах за инвестиции. Значатся в перечне: миллиардер Игорь Коломойский, соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов, экс-секретарь СНБО и совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и другие.

Гражданином Кипра можно только через 10 лет проживания стране. Или же получить паспорт всего за полгода, если вложить 2,2 миллиона евро.