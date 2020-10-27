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26 октября 20, 19:43
В Беларуси продолжается национальный страйк. Видео
Беларусь
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26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка, проведение которой объявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Беларусь продолжает протестовать против режима Александра Лукашенко. Жесткие действия силовиков не особо помогают властям. Дело дошло уже до национальной забастовки, которую объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская. На забастовку, впрочем, как и протесты, власти отвечают одним – задержаниями.

Корреспондент.net следить за ситуацией в Беларуси.

Протесты

Светлана Тихановская требовала, чтобы до 25 октября Александр Лукашенко объявил о своем уходе, в Беларуси прекратили насилие против мирных демонстрантов и освободили политзаключенных.

К тому же 25 октября на акцию Народный ультиматум только в Минске вышли не менее 100 тысяч человек. В итоге, условия ультиматума, конечно, выполнены не были. Зато силовики разгоняли протесты с особой жестокостью. Всего по стране задержали 523 человек. Из них 160 - в Минске.

МВД в своем сообщении пишет, что задерживали "наиболее агрессивных участников" и что некоторые протестующие бросали камни в спецтранспорт милиции. Против участников акции протеста применили светошумовые гранаты и резиновые пули.

Особое внимание после протестов привлекло видео, которое было снято в одной из квартир на Нововиленской улице Минска. В квартире, убегая от силовиков, спрятались протестующие, но трое милиционеров таки нашли их.

“Баб не трогаю, сказал. Мужики — на выход”, — заявил на видео один из сотрудников с дубинкой в руках, чье лицо скрывала черная маска, после чего несколько мужчин вышли из квартиры, а один остался сидеть в комнате. Дорогу человеку в маске преградила одна из присутствующих женщин, которая обратилась к нему: “Пожалуйста, не надо, уйдите. Пожалуйста, ну не надо, пожалуйста. Я — мама четверых сыновей”.

Силовик пообещал, что не тронет ее, после чего заявил: “Я заберу его с болью или без боли”. Он перешагнул через женщину, подошел к оставшемуся мужчине, потребовал, чтобы тот встал, и ударил его дубинкой. Присутствующие начали кричать, а женщина вновь попросила человека в маске не трогать людей и пообещала уйти домой, после чего тот пригрозил распылить перцовый газ. На этом видео завершилось.

Всего в квартире на Нововиленской улице прятались около 20-30 протестующих, которые убегали от сотрудников правоохранительных органов.

После публикации видео за информацию о сотруднике, который грозил забрать протестующего “с болью или без”, пообещали вознаграждение в 1400 долларов.

Забастовка

После того, как условия ультиматума не были выполнены, Тихановская объявила с понедельника, 25 октября,  "общенациональную забастовку" в Беларуси.

"Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие – солидарность", - написала она в своем Телеграм-канале в воскресенье.

К забастовке среди прочих присоединились сотрудники ряда государственных предприятий, например, Гродно Азота,  Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Минского завода колесных тягачей и Белоруснефти. Рабочие устроили шествия на территориях своих предприятий, некоторые протестовали у проходных, часть сотрудников не вышла на работу. У госпредприятий заметили машины омоновцев. Во многих компаниях официально говорят, что продолжают работу.

К забастовке присоединились рабочие многих частных компаний. Некоторые из них объявили 26 октября выходным днем, другие ушли на бессрочные каникулы или закрылись по техническим причинам, например, на инвентаризацию. Среди них — медицинские центры, магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, турфирмы, салоны красоты и сервисные центры. Также в забастовке участвуют сотрудники МТС, которые вышли на акцию протеста (после этого, по неподтвержденной информации, им пригрозили увольнениями).

Активно бастуют и студенты белорусских вузов.

В день общенациональной забастовки в Беларуси уже задержали более 100 человек, сообщил правозащитный центр Весна. В основном задержания прошли в Минске. В Гродно задержали не менее 32 человек, которые утром вышли на акцию протеста у проходной предприятия Гродно Азот. Также задержания проводили в Бресте, Борисове, Новополоцке и Могилеве.

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Что будет дальше

Белорусский политический эксперт Артем Шрайбман считает, что несмотря на то, что скептики предрекали затеи с ультиматумом Тихановской провал, его первый акт вышел очень даже успешным.

“Протест вернулся, как минимум, к ранне-сентябрьским числам (больше 100, а может и 150 тысяч). Кто держит инициативу и идет на нестандартные ходы, тот выбивает противника из равновесия и подталкивает к ошибкам. Испугавшись снова растущих чисел на улицах, власть будет вынуждена что-то менять в своей тактике. Это значит более активно уступать (выпускать еще политзаключенных, ускорять свою реформу Конституции) или включать новый уровень репрессий”, - полагает эксперт.
Korrespondent
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