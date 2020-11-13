Лукашенко грубо ответил Зеленскому на непризнание

Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться, чтобы его не назвали просто по имени без должности. Об этом заявил в пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться, чтобы его не назвали просто по имени без должности. Об этом заявил в пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко.





"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, на каком уровне ведется диалог с Зеленским.





Ранее Зеленский заявил, что будет обращаться к Лукашенко по имени-фамилии, без указания президентской должности.





Также Лукашенко пригрозил, что может закрыть границу Беларуси для товаров с территории Украины.





Как известно, полномочия Лукашенко истекли 5 ноября. Несмотря на его повторную инаугурацию в сентябре, Украина и большинство стран мира не признает итоги выборов и его президенство.