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13 ноября 20, 20:02
Лукашенко грубо ответил Зеленскому на непризнание
Лукашенко,Зеленский
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Ранее Зеленский заявил, что будет обращаться к Лукашенко без употребления должности президента.

Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться, чтобы его не назвали просто по имени без должности. Об этом заявил в пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский должен опасаться, чтобы его не назвали просто по имени без должности. Об этом заявил в пятницу, 13 ноября, Александр Лукашенко.

"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил Лукашенко, отвечая на вопрос о том, на каком уровне ведется диалог с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил, что будет обращаться к Лукашенко по имени-фамилии, без указания президентской должности.

Также Лукашенко пригрозил, что может закрыть границу Беларуси для товаров с территории Украины.

Как известно, полномочия Лукашенко истекли 5 ноября. Несмотря на его повторную инаугурацию в сентябре, Украина и большинство стран мира не признает итоги выборов и его президенство.
Korrespondent
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