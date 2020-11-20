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20 ноября 20, 18:59
Захватчик заложников в Грузии назвал требования
захват
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Мужчина с гранатой требует запретить азартные игры, понизить процентную ставку по кредитам и повысить пенсии.

Захватчки заложников в Тбилиси требует ввести запрет на азартные игры, понизить процентную ставку за кредиты до 7%, а также повысить пенсии. Именно такие требования перечислил мужчина, обращение которого транслировал телеканал Рустави 2 в пятницу, 20 ноября. 

По данным СМИ, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и держит в руке неопознанный предмет, похожий на гранату. Предположительно, преступника зовут Леван Зурабишвили.

По данным МВД, он удерживает в заложниках девять человек. 

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Напомним, похожий случай произошел в августе в Киеве. В центре города гражданин Узбекистана зашел в отделение банка, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию. Он просил прислать к себе СМИ, чтобы записать обращение. Сотрудники спецслужб зашли в офис под видом журналистов и задержали преступника.

Как выяснилось позже, мужчина находился на психоневрологическом учете с диагнозом Олигофрения. Журналистам он представился "святым духом".
Korrespondent
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