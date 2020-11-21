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21 ноября 20, 11:57
В США сделали важное заявление по Украине
Кристина Квин
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Соединенные Штаты поддерживают украинский народ

Украина должна быть свободной от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины.

Соединенные Штаты поддерживают украинский народ и связанные с Евромайданом надежды по богатую Украину, заявила временно поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает посольство США.

"Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованиями к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором было сделано нелегкое продвижение вперед", - сказала она.

При этом Квин отметила, что главным усилием Украины является укрепление институтов, которые борются с коррумпированными кругами, что подкупают судей, народных депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу.

"Новые институты, направленные на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, стабильная банковская и энергетическая отрасли и активное привлечение гражданского общества были бы невозможными без Евромайдана. Нужно еще немало сделать, чтобы осуществить стремление Революции Достоинства", - подчеркнула она.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы.
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