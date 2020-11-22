США вышли из договора по открытому небу

США официально вышли из договора по открытому небу из-за нарушений обязательств Россией. Об этом сообщил в Twitter глава Госдепа Майкл Помпео.

"Сегодня, в соответствии с предоставленным ранее уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу", – написал он.

Помпео считает, что выход повысит безопасность США, так как, по его мнению, Россия продолжает не выполнять обязательства по договору.

СПРАВКА.









22 мая страны-участницы договора заявили, что они разделяют озабоченность Вашингтона по поводу невыполнения Россией условий договора, однако считают, что он остается "функциональным и полезным".





27 мая Украина отреагировала на намерение США, заявив, что она заинтересована в сохранении и дальнейшей реализации договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками.