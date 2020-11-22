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22 ноября 20, 19:21
США вышли из договора по открытому небу
Майкл Помпео.
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Выход из договора по открытому небу повысит безопасность США, считает госсекретарь Помпео

США официально вышли из договора по открытому небу из-за нарушений обязательств Россией. Об этом сообщил в Twitter глава Госдепа Майкл Помпео.

"Сегодня, в соответствии с предоставленным ранее уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу", – написал он.

Помпео считает, что выход повысит безопасность США, так как, по его мнению, Россия продолжает не выполнять обязательства по договору.

СПРАВКА. Договор об открытом небе – многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 23 государствами.

21 мая США объявили о своем намерении выйти из договора об открытом небе из-за многочисленных случаев нарушения Россией условий договора. 

22 мая страны-участницы договора заявили, что они разделяют озабоченность Вашингтона по поводу невыполнения Россией условий договора, однако считают, что он остается "функциональным и полезным". 

27 мая Украина отреагировала на намерение США, заявив, что она заинтересована в сохранении и дальнейшей реализации договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками.
liga.net
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