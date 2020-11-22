США вышли из договора по открытому небу

США официально вышли из договора по открытому небу из-за нарушений обязательств Россией. Об этом сообщил в Twitter глава Госдепа Майкл Помпео.
"Сегодня, в соответствии с предоставленным ранее уведомлением, вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу", – написал он.
Помпео считает, что выход повысит безопасность США, так как, по его мнению, Россия продолжает не выполнять обязательства по договору.СПРАВКА. Договор об открытом небе – многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 23 государствами.