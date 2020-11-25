Байден озвучил планы на первые 100 дней своего президентства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью NBC, опубликованного в среду, 25 ноября.

Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.

"Я направлю в сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал он.

Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.

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Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", — сказал он.

Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.

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3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. .