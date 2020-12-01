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1 декабря 20, 09:48
Венгрия вызывает посла Украины и планирует жаловаться в НАТО
Венгрия
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В Венгрии отреагировали на обыски Службы безопасности Украины в благотворительном фонде на Закарпатье, который якобы имеет отношение к закарпатским венграм: вызывают посла Украины и планируют жаловаться в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в своем видеообращении подверг резкой критике обыски Службы безопасности Украины в Обществе венгров Закарпатья.

Видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"К сожалению, в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства", — заявил глава венгерского МИДа.

По словам Сиярто, "из-за недопустимости таких действий МИД вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве".

Кроме этого, министр сообщил, что 1 декабря будет встречаться с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в альянсе.

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"Сегодняшние действия украинской власти перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами", — отметил Сиярто.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у лидера "КМКС Партии венгров Украины" Василия (Ласло) Брензовича, а также еще у ряда лиц.

Как заявил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола, обыски проводились в рамках уголовного производства по заключению фиктивных договоров благотворительным фондом "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде".

Ранее Министерство иностранных дел сообщило, что уполномоченный правительства Венгрии по сотрудничеству между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины Иштван Грежа 24 ноября не был пропущен на украинскую территорию из-за введенного ранее запрета на въезд.

Ведомство отмечало, что были зафиксированы факты публичной агитации этим чиновником голосовать "за одну из политических сил в Украине", что запрещено Избирательным кодексом.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто вручил послу Украины ноту протеста из-за запрета на въезд "куратору" Закарпатья. В то же время и сам Сийярто ранее призывал на выборах 25 октября голосовать за КМКС.

Тогда украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в связи с незаконной агитацией. Сийярто же назвал реакцию Украины жалким решением и чушью. Однако в начале ноября его украинский коллега Дмитрий Кулеба заявил, что тот согласился "восстановить конструктивный диалог".
Delo
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