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8 декабря 20, 08:41
Британия первая начинает массовую вакцинацию против COVID-19
COVID-19
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Сегодня, 8 декабря, Британия первой из стран Запада начинает массовую вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им болезни COVID-19

8 декабря в Британии начинается вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2, который появился в человеческой популяции около года назад и с той поры унес более 1,5 млн жизней только официально. Сегодняшний день глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок назвал "V-Day" по аналогии с "D-Day" – днем высадки десанта во Франции, ознаменовавшим финальный рывок союзников перед победой во Второй мировой войне, пишет MedicalXpress.

По словам министра, "это день, который нужно запомнить, в году, который лучше забыть".

Массовая вакцинация против COVID-19 начинается через неделю после того, как Британия стала первой страной Запада, одобрившей широкое использование вакцины Pfizer/BioNTech против этой болезни.

800 000 доз первым делом направят на иммунизацию людей старше 80 лет, которые либо госпитализированы, либо уже записаны на амбулаторные приемы, а также работников в домах престарелых. Первые партии вакцины позавчера доставили в лондонские больницы.

Национальная служба здравоохранения Британии подчеркивает: не нужно названивать им с вопросом, когда можно вакцинироваться: "Мы сами позвоним вам". Прививку получат только те, с кем связалась NHS, чтобы договориться о приеме.

Большинству в стране придется подождать до января-марта 2021 года, прежде чем в наличии будет достаточно доз для расширения программы. Власти рассчитывают обезопасить не менее 25 млн граждан (около 40% населения) на первом этапе. Страна закупит препараты у семи разных производителей.

Только беспрецедентно быстрая вакцинация миллиардов людей способна положить конец пандемии, подчеркивают медики, которые, как и все остальные, пока не знают, как должно держится защита от повторного заражения. Уже подтверждено, что этот срок – не менее 9-10 месяцев для подавляющего большинства случаев.

Между тем, медицинский директор NHS Стивен Поуис признал, что программа иммунизации "будет марафоном, а не спринтом".
liga.net
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