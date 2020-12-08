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8 декабря 20, 12:17
Первого человека в мире вакцинировали от коронавируса
вакцина
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Теперь начался процесс массовой вакцинации, которая планируется в Британии.
Первым в мире человеком, которого вакцинировали от коронавируса стала 90-летняя жительница Северной Ирландии по имени Маргарет Кинан. Вакцину разработали фармацевтические компании Pfizer и BioNTech и она одобрена Великобританией.

"Миссис Кинан, которая прожила в Ковентри шесть десятилетий, но родом из Эннискиллена, Северная Ирландия, получила вакцину от медсестры Мэй Парсонс в университетской больнице Ковентри в 6:31 утра", - говорится в сообщении.

Маргарет считает это не только привелегией, но и самым лучшим подарком к ее дню рождения. Теперь она сможет провести провести рождественские и новогодние праздники в кругу своей семьи, поскольку большую часть 2020 года провела на самоизоляции.

"Если я смогла получить ее в 90, то вы тоже сможете!" - сказала Маргарет и поблагодарила врачей за заботу.


Стоит отметить, что действовать медики должны быстро, поскольку срок годности сыворотки – всего 5 дней. К тому же хранить и транспортировать препарат необходимо при температуре минимум минус 70 градусов. В общей сложности Британия заказала 40 миллионов доз. Каждому человеку необходимо две инъекции. Это значит, что треть жителей страны получит вакцину.

Источник: https://lifestyle.clutch.ua/
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