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13 декабря 20, 14:46
Канадцы получат компенсацию при побочных эффектах от вакцины
Вакцинация
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В Канаде будут выплачивать компенсацию со стороны государства, если после вакцинации у кого-то будут серьезные побочные эффекты.

Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья Канады, информирует Цензор.НЕТ.

Правило будет распространяться на все вакцины, которые утверждены Департаментом здравоохранения страны.

Программа призвана "убедиться в наличии справедливого доступа всех канадцев к поддержке в случае редкого случая их бурной побочной реакции на вакцину".

"Как и любые лекарства, вакцины могут вызвать побочные последствия и реакцию. Иногда возможна также бурная побочная реакция на прививку. Вероятность этого очень низка - менее одного случая на миллион - и мы обязаны помочь, если это случится", - подчеркнули в Агентстве.

Напомним Канада лидирует по количеству заказанной вакцины от COVID-19: число доз вчетверо больше населения страны.
censor.net.ua
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