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14 декабря 20, 12:48
Жители Земли во время затмения увидят "солнечную корону"
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Наблюдать затмение смогут жители Чили и Аргентины. Частично небесное представление будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.
Полное затмение Солнца, максимальная фаза которого ожидается вечером в понедельник, даст возможность увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщается на сайте Московского планетария.

"В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца", - отмечается в сообщении.

Полную фазу затмения смогут наблюдать жители части Чили и севера Аргентины. Частичные фазы будут видны в небе над другими странами Южной Америки, территориями Полинезии, Антарктиды и Африки.

Отмечается, что полная фаза затмения продлится 130 секунд и пройдет узкой полосой лунной тени.

"При полном затмении видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца", - говорят в планетарии. 

Трансляцию этого события можно будет посмотреть на сайте планетария. Комментировать ее будет астроном Олег Угольников, который расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное.

Источник: https://korrespondent.net/
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