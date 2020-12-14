Жители Земли во время затмения увидят "солнечную корону"

Полное затмение Солнца, максимальная фаза которого ожидается вечером в понедельник, даст возможность увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщается на сайте Московского планетария.





"В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца", - отмечается в сообщении.





Полную фазу затмения смогут наблюдать жители части Чили и севера Аргентины. Частичные фазы будут видны в небе над другими странами Южной Америки, территориями Полинезии, Антарктиды и Африки.





Отмечается, что полная фаза затмения продлится 130 секунд и пройдет узкой полосой лунной тени.





"При полном затмении видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца", - говорят в планетарии.





Трансляцию этого события можно будет посмотреть на сайте планетария. Комментировать ее будет астроном Олег Угольников, который расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления.





Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное.



