В ВОЗ дали совет властям Украины по вакцинации от COVID-19

Одними только научными доказательствами безопасности вакцин от коронавируса не убедить тех, кто колеблется или боится делать прививку: к этому нужно привлекать лидеров общественного мнения в разных областях. Так считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет РБК-Украина.

"Это ключевой вопрос, который я хотел бы донести: в одних лишь больницах не победили ни одну пандемию. Мы должны донести это до общества", – подчеркнул он.

Доктор говорит, что навязывание вакцины против COVID-19 людям может иметь обратный эффект: сомнения противников лишь вырастут. По словам чиновника ВОЗ, власти должны знать, какие именно люди сомневаются, – и работать на вовлечение именно этих социальных групп.

"Антивакцинаторское движение старо, как сама вакцина. <...> Всегда будет небольшой процент "неверующих", и я не думаю, что мы сможем это сильно поменять. Но большая часть – это не определившиеся", – подчеркнул он.

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Клюге говорит, что понимает таких: они переживают, что вакцина разработана в рекордно короткие сроки. Но то, что обычно на это уходит 5-10 лет, а благодаря достижениям науки и совместным усилиям экспертов по всему миру удалось значительно сократить период, "является очень хорошей новостью, потому что иногда мы фокусируемся только на негативе".

"Итак, нам нужно знать, какая часть населения сомневается, и агитировать этих людей через авторитетов, обеспечивать хорошую коммуникацию. <...> Я не знаю, кто это. Футболист или какой-нибудь известный певец, Instagram-блогер. Одно только предоставление научных доказательств людям не поможет. Мы должны адаптировать месседжи", – подчеркнул директор евроотдела ВОЗ.

Эксперты полагают, что на положительное решение сомневающихся также может повлиять то, что к моменту, когда в Украине (и других небогатых странах) появится та или иная вакцина против коронавируса, будут уже давно привиты миллионы людей по всему миру. То есть, пройдет уже несколько месяцев, чтобы накопилось еще больше данные о возможных побочных эффектах, хотя на фазе III исследований их практически все "вылавливают".









