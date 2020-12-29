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29 декабря 20, 09:24
В ВОЗ сделали шокирующее заявление о жизни после COVID-19
COVID-19
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После инфицирования, антитела начинают вырабатываться спустя несколько недель

Люди , переболевшие коронавирусной инфекцией, должны носить защитные маски даже после полного преодоления болезни и пропажи основных симптомов.

Такое заявление было сделано, так как доселе точно неизвестно, сколько времени у человека присутствует иммунитет против опасной инфекции. После инфицирования, антитела начинают вырабатываться только спустя несколько недель.

Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. Проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько сильный такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела.

Отмечается, что в отдельных случаях, защитные силы организма присутствуют в течении полугода, но это никак не влияет на использование защитных средств. Каждый потенциально инфицированный человек обязан использовать маску, так как в течении недель остается неизвестным факт заражения COVID-19. Также следует тщательно мыть руки и протирать спиртосодержащими растворами.

Ранее мы писали, что ученые из США провели ряд экспериментов и выяснили, какая защитная маска способна бороться с коронавирунсой инфекцией лучше всего.

Кроме того, для малышей до года ношение масок может закончиться смертью. Медики объяснили, что маска не только доставляет ребенку дискомфорт, но и "тормозит" поступление кислорода.
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