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30 декабря 20, 13:14
"Британский" штамм коронавируса зафиксирован в США
COVID-19
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Заболевший "британским" штаммом находится в изоляции. При этом у него нет никакой истории путешествий.
Новый, более заразный штамм коронавируса зарегистрировали в США, в штате Колорадо, об этом сообщил в Twitter губернатор региона Джаред Полис.

"Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай заражения тем же вариантом вируса, что был обнаружен в Великобритании", - написал он.

В заявлении, опубликованном на сайте губернатора Колорадо Джареда Полиса, уточняется, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране". 

Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, заболевший - мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты. 

Власти Великобритании ранее сообщили, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется.

Источник: https://korrespondent.net/
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