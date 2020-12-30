"Британский" штамм коронавируса зафиксирован в США

Новый, более заразный штамм коронавируса зарегистрировали в США, в штате Колорадо, об этом сообщил в Twitter губернатор региона Джаред Полис.





"Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай заражения тем же вариантом вируса, что был обнаружен в Великобритании", - написал он.





В заявлении, опубликованном на сайте губернатора Колорадо Джареда Полиса, уточняется, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране".





Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, заболевший - мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты.





Власти Великобритании ранее сообщили, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется.



