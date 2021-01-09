Ким Чен Ын обещает расширять ядерный потенциал КНДР

США являются "самым большим" врагом КНДР, Пхеньян продолжит расширение ядерного вооружения. Об этом на партийном съезде заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает со ссылкой на северокорейские госмедиа BBC News.
Как сообщается, Ким заявил, что США были "самым большим препятствием" для северокорейской революции и ее "самым большим врагом", независимо от того, кто находится у власти в Америке.
Он сказал, что не ожидает изменения политики Вашингтона и пообещал расширять ядерный и военный потенциал КНДР. Ким перечислял ряд разрабатываемого оружия, включая атомную подлодку, баллистические ракеты большой дальности с возможностью запуска с суши или моря и "сверхбольшие боеголовки".
При этом он заверил, что Пхеньян не намерен применять ядерное оружие, если только "враждебные силы" не планируют первыми применить его против КНДР.12 июня 2018-го, после полутора лет взаимных угроз действующий президент США Дональд Трамп и Ким впервые встретились в Сингапуре.