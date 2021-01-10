Помпео о катастрофе МАУ: Иран покрывает виновных

Власти США считают, что Тегеран защищает ответственных за катастрофу самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), который был сбит по ошибке в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года. Об этом говорится в распространенном в субботу, 9 января, заявлении Государственного секретаря США Майкла Помпео.





"Собственное расследование Ирана показало, что силы Корпуса стражей исламской революции сбили самолет двумя ракетами класса "земля - воздух". Спустя год представители Корпуса стражей до сих пор не привлечены к ответственности. Вместо этого власти продолжают защищать тех, кто несет ответственность за это. Ждем с нетерпением дня, когда иранские власти будут ценить жизни иранцев так же усердно, как они сейчас покрывают проступки своих представителей", - отмечается в заявлении Помпео.





Также он выразил соболезнования всем родственникам погибших при крушении воздушного судна.





Напомним, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после того, как покинул столичный аэропорт. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Это граждане Канады, Ирана, Афганистана, Великобритании, Германии, Швеции и Украины.



