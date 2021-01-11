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11 января 21, 08:40
В Чехии прошли протесты против карантинных ограничений. Фото
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"Мы не овцы!" В Чехии прошли протесты против карантинных ограничений: видео, фоторепортаж

Вчера в столице Чехии, Праге, прошли протесты против карантинных мер, установленных правительством. Под лозунгом "давайте откроем Чехию" в центре города на мирный протест против коронавирусных ограничений собрались сотни людей, пишет Irozhlas.

Протестующие пришли с плакатами "Мы не овцы", "С понедельника в школу" и "Остановим тиранию COVID-19". Практически все демонстранты были без масок и отказывались соблюдать социальную дистанцию.

Чуть позже к участникам акции присоединился и второй президент Чехии – Вацлав Клаус. Он выступил перед собравшимися с критикой действий нынешнего правительства страны. Клаус заявил, что выступает против насильственных ограничений, а также не одобряет обязательную вакцинацию, поскольку "чудо-вакцины не существует".

Протестующие призывали власть открыть Чехию к 23 января, а также "жить своей жизнью и проснуться в нормальном мире через 14 дней". По словам одного из демонстрантов, "противоэпидемические хаотичные меры не работают и никогда не сработают – напротив, это вредит республике, нам, вам, всему народу".

В правительстве Чехии протесты осудили: премьер страны Андрей Бабиш заявил, что людям, которые участвовали в митинге, необходимо просто стать волонтерами в COVID-отделениях местных больниц. А министр внутренних дел Ян Хамачек отметил, что демонстрация вызовет еще одну вспышку коронавируса и пополнит и без того переполненные больницы.


В ноябре 2020 года в Чехии продлили локдаун, несмотря на уменьшение числа заболевших.
liga.net
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