Восемь выводов из попытки переворота в США

Бурные события в США (штурм Капитолия, действия Трампа, его отступление и реакция на это политиков и соцсетей) оценил для «Телеграфа» политэксперт, главред информагентства УкрПресс Инфо Алексей Воронцов.

«Трамп перешел красную черту, это очевидно для адекватных людей во всем мире, - отмечает эксперт. - Для меня события 6 января в Вашингтоне были ожидаемыми и прогнозируемыми. Дональд Трамп больше месяца накачивал медиапространство своими идеями и рекомендациями. И 6 января он предвидел как время «Ч». Но всё пошло не так… Америка - великая страна и показала всему миру, как надо защищаться от реальной опасности, которую представлял ополоумевший престарелый политик».

Вместе с тем, подчеркивает Алексей Воронцов, Трамп разделил мир (и не только США) на своих сторонников и противников. Впрочем, последних всё же больше. Особенно после штурма Конгресса.





Алексей Воронцов





Из битвы вокруг результатов выборов в США Алексей Воронцов делает следующие выводы:





1. Демократия - это не анархия. И если надо - то будут бить больно, а то и убивать.





2. Больше всех критикуют те, кто с демократией знаком меньше всех.





3. Свобода слова - это не словесная вседозволенность. В нормальных странах придется отвечать за последствия своих действий. 5 смертей на совести Трампа - это не шуточки, это уголовная статья, всё ещё впереди.





4. Блокировка соцсетей реально действующий и оправданный инструмент. Браво Facebook, Twitter иже с ними за адекватную реакцию. Трап получил и по рукам, и по губам. Думал, что все сойдет с рук, потом резко включил заднюю. Но было уже поздно. Фактически медиасообщество обесценило и опозорило его данным решением.





5. В США работает политическая система самозащиты и самоконтроля, которая выстроена веками титанических усилий института демократии. Потому что «Новый свет» строился не благодаря, а вопреки самым плохим примерам «Старого света» (Европы и других стран). Эмигранты по разным причинам покинувшие свои страны, строили государство нового типа фактически с нуля, исходя из опыта и ошибок всей предыдущей цивилизации.





6. Американцы провели с Трампом неудачный эксперимент и сильно обожглись. Но это – хороший урок на будущее. И не только для них.





7. Впереди - проверка и зачистка всех вертикалей власти, а также силовых структур которые проморгали ключевой момент 6 января (либо это умысел, внутреннее расследование покажет).





8. Нас ждет начало нового этапа миропорядка и борьбы за глобальную демократию, включая Украину и страны СНГ.





«Всё только начинается. Мы на пороге новой исторической эпохи, - подчеркивает Алексей Воронцов. – И – да, добро должно быть с кулаками, а за свободу надо бороться, так как всегда найдутся «организмы» которые будут тащить вас в рабство, грязь и нищету, а самим жировать и плясать на костях. Типичный средневековый менталитет орды и социальный паразитизм, которому нужно давать бой всегда и везде. В США такой бой дали. Надо бы научиться делать это и нам…»





Напомним, ранее сообщалось, политтехнолог Тарас Березовец уверен, что с приходом Байдена отношения США с РФ могут улучшиться, но "Северный поток-2" Путин не достроит.