Ермак прибыл в Берлин на нормандскую встречу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на встречу в нормандском формате. Переговоры пройдут на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Офиса Президента.





"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на консультации советников лидеров государств - участников Нормандского формата. Консультации еще не начались. Офис Президента Украины проинформирует об итогах встречи после ее завершения", - говорится в сообщении.





В пресс-службе также напомнили, что встреча должна была состояться в декабре, но ее перенесли на январь.



