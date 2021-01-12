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12 января 21, 14:07
Ермак прибыл в Берлин на нормандскую встречу
Андрей Ермак
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В столице Германии должны пройти консультации советников лидеров государств - участников Нормандского формата.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на встречу в нормандском формате. Переговоры пройдут на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прибыл в Берлин на консультации советников лидеров государств - участников Нормандского формата. Консультации еще не начались. Офис Президента Украины проинформирует об итогах встречи после ее завершения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что встреча должна была состояться в декабре, но ее перенесли на январь.

Источник: https://korrespondent.net/
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