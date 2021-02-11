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11 февраля 21, 11:30
Вакцинация в Японии начнется позже, чем в Украине
вакцинация
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Японские власти обещают старт кампании по вакцинированию в середине следующей недели.

Массовая вакцинация жителей Японию против COVID-19 начнется в середине следующей неделе. В первую очередь прививку получат медики, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, пишет NHK.

По данным издания,  первой разрешение на использование в стране должна получить вакцина американской компании Pfizer.

- Мы начнем ставить прививки в середине следующей недели после подтверждения эффективности и безопасности препарата. Нам потребуется сотрудничество местных органов власти, врачей и медсестер, ответственных за процесс, - подчеркнул премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Вакцинация пожилых жителей страны планируется примерно с апреля. После них уколы будут сделаны людям с хроническими заболеваниями.

Ранее правительство Японии выразило опасения из-за того,  что в стране не смогут вакцинировать всех граждан от коронавируса. Причиной тому является недостаток специальных шприцов для препарата Pfizer, которые могут извлекать из флакона все шесть доз.

В Украине же Минздрав обещает массовый старт вакцинации уже 15-16 февраля. По заверению г главы ведомства Максима Степанова, она начнется сразу после того, как в страну поступит вакцина. 

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Тем временем в ВОЗ уже выразили недовольство стратегией вакцинации в мире, назвав ее провальной. По данным организации, более 75% прививок от коронавируса сделаны в 10 странах, на которые приходится 60 процентов мирового ВВП. При этом еще почти 130 стран, в которых проживает 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки.

 
kp.ua
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