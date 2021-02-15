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15 февраля 21, 16:31
Африканская мутация COVID оказалась опасней британской
Институт Пастера
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Антитела из сывороток и от переболевших людей гораздо хуже справляются с южноафриканской версией патогена.

Южноафриканский штамм коронавируса обладает повышенной устойчивостью к гуморальному иммунитету, что делает его более опасным для человека. Также он отличается большей сопротивляемостью, чем штамм из Великобритании. Об этом сообщается в препринте ученых из Института Пастера во Франции, опубликованном на bioRxiv.

Отмечается, что исследователи выделили штаммы B.1.1.7 (возник в Великобритании) и B.1.351 (ЮАР) и определили их чувствительность к специфическим к SARS-CoV-2 антителам, присутствующим в сыворотке крови и мазках из носа пациентов с COVID-19. Для сравнения с чувствительностью оригинального штамма D614G ученые воспользовались репортными клетками, синтезирующими зеленый флуоресцентный белок. После инкубирования коронавирусом в течение ночи клетки, добавленные в сыворотку, начинают светиться.

Как показали результаты, B.1.1.7 был нейтрализован в 79 из 83 сывороток выздоровевших пациентов, собранных через девять месяцев после появления симптомов, что почти аналогично для штамма D614G. Однако в 40 процентах сывороток активность антител против B.1.351 снизилась или полностью прекратилась. Кроме того, антитела, полученные от вакцинированных людей, также оказались менее эффективны против африканского штамма.

Гуморальный иммунитет направлен против патогенов в биологических жидкостях организма и осуществляется через выработку антител B-лимфоцитами в плазме крови.

Напомним, исследование показало, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма. После этих известий в ЮАР приостановили распространение вакцины, так как южноафриканский штамм там составляет 90% от всех случаев.
Korrespondent
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