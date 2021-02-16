ScanCell создает универсальную вакцину против коронавируса

Британская биофарм-компания ScanCell, которая специализируется на иммунотерапии рака, разработала пока не испытанную на людях вакцину и против коронавируса. По словам авторов, потенциально она будет обеспечивать защиту от различных мутаций в белке-шипе SARS-CoV-2, вроде "британского", "южноафриканского" и "бразильского". Об этом пишет The Telegraph.

Успешная на фазе II противораковая вакцина компании основана на технологии ДНК-плазмид, небольших кольцевых молекул. Она точечно нацелена на дендритные клетки, которые стимулируют производство Т-клеток, а те уже идентифицируют и уничтожают больные клетки.

Эту же технологию совместно с учеными Ноттингемского и Ноттингемского Трентского университетов компания применила и для разработки антиковидного препарата. Задача – обеспечить длительный иммунитет против COVID-19.

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Ученые берут участки генома коронавируса, которые кодируют S- и N-белки, и вставляют их в ДНК–плазмиду. Затем ее доставляют в клетки, которые начинают производить эти белки – и организм тут же вырабатывает против них иммунный ответ: "тренируется".

Чтобы достичь максимальной эффективности, иммунитет после прививки вакциной pVaxDCSN нацеливают не только на S-белок (шип) вируса, но и на менее подверженный мутациям N-белок: тот, в который внутри коронавируса "завернут" его генетический код.

Из-за того, что N-белок у коронавирусов высоко консервативен, есть надежда, что такая вакцина будет действенной не только против "классического" SARS-CoV-2, но и новых его вариантов, в том числе будущих.



Весной начнутся клинические испытания фазы I. Этап испытаний на мышах пройден успешно: вакцина вызвала сильнейший Т-клеточный ответ на N-белок. "Мы получили такой же, если не лучший, уровень антител, чем у других (вакцин), и даже лучший Т-клеточный ответ. Но это у животных, и нужно проверить, работает ли она так же успешно на людях", – сообщили в ScanCell каналу Sky News.

Если все стадии пройдут как планируется, вакцина будет готова к использованию в 2022 году.

"Мы считаем, что наш подход может привести к созданию вакцины второго поколения с более мощным и длительным ответом, особенно у пожилых людей, что приведет к лучшей защите от COVID-19", – пишут в ScanCell.