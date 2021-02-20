G7 назвали семь направлений реформ для Украины

Представители стран "Большой семерки" назвали шесть направлений реформ, которые считают приоритетными для Украины и будут поддерживать.

Об этом послы G7 заявили в пятницу, 19 февраля, в своем Twitter.

Первым приоритетом указаны верховенство права и реформа судебной системы - "начиная с неотложного реформирования Высшего совета правосудия и Конституционного Суда Украины".

В этом блоке упомянуты также перезагрузки Высшей квалификационной комиссии судей и усиление Общественного совета добродетели; стуктурные реформы других органов управления системой судопроизводства и судов; продолжение реформы Офиса генерального прокурора и преобразования ГБР в эффективный и независимый орган; реформы, которые помогут лучше бороться с киберпреступностью.

Вторым приоритетом послы называют борьбу с коррупцией, а именно - усиление уголовной ответственности за умышленно ложное декларирование; поддержка НАПК и повышения эффективности, независимости и добропорядочности НАБУ, САП, АРМА, с прозрачным отбором руководителей; укрепление независимости и операционной эффективности Высшего антикоррупционного суда Украины, а также - укрепление механизмов предотвращения коррупции в госзакупках.

Третий приоритет - экономический рост. Тут упоминают, среди прочего, о необходимости выполнять обязательства в рамках ВТО, международных торговых соглашений и макрофинансовых программ, в том числе международных финансовых институтов и ЕС; оставлять Нацбанк сильным и независимым, усиливать внедрения антимонопольного законодательства и внедрять эффективную и справедливую земельную реформу; реформу Государственной налоговой службы и таможни; прозрачную приватизацию госпредприятий и банков и улучшение корпоративного управления теми, которые остаются под контролем государства.

Четвертый приоритет - "зеленый курс" и энергетические реформы, в частности - развитие чистой энергетики, отказ от горючих полезных ископаемых и повышение энергоэффективности, демонополизация энергетического сектора.

Пятый блок реформ - эффективное управление: продолжение реформы децентрализации, доработка Избирательного кодекса с учетом уроков местных выборов 2020 года, всеобъемлющая реформа госслужбы на всех уровнях, с возвращением прозрачных конкурсных отборов, развитие свободы СМИ, общественного вещателя и медиаграмотности, повышение прозрачности органов власти и защиты данных.

В шестом блоке о человеческом капитале вспоминают улучшения доступа к услугам для переселенцев и пострадавших от конфликта людей, продление медреформы, обеспечения прозрачности медзакупок.

В седьмом блоке - безопасность и оборона - речь идет о реформе СБУ в соответствии с международными стандартами современных разведывательных органов, с четко очерченным разграничением функций между антикоррупционными и правоохранительными органами (также и будущим Бюро экономической безопасности). Также в эттом блоке речь идет о реформе других силовых ведомств.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский поехал на Донбасс вместе с послами G7, где где встретится с военнослужащими.

Перед этим послы G7 обсудили судебную реформу со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.