В вакцине "Спутник V" нашли "серьезный дефект"

Во вторник, 27 апреля, члены правления фармрегулятора Бразилии Anvisa единогласно решили отказать в допуске в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за "неотъемлемых рисков" и "серьезных дефектов".

Об этом сообщает DW со ссылкой на решение Anvisa.

Ранее техническое подразделение Anvisa рекомендовало не разрешать импорт "Спутника V", указав на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее ввоз. Принимая во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках, и информацию от других регулирующих органов, в организации отметили, что "неотъемлемые риски" сейчас слишком велики.

Решающим стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является серьезным дефектом.

В то же время, говорится в заметке, Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии (CTNBio), связанная с Министерством науки, техники и инноваций, одобрила коммерческое применение российской вакцины "Спутник V". Комиссия разрешила открыть производство вакцины в стране.





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Как сообщалось, министр кабинета министров Франции Клемент Бон 5 марта обратился к государствам Европейского Союза с просьбой воздержаться от закупок российских или китайских вакцин против COVID-19. Французы обеспокоены рисками для единства коалиции и угрозами здоровью европейцев.



