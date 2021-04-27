В вакцине "Спутник V" нашли "серьезный дефект"

Во вторник, 27 апреля, члены правления фармрегулятора Бразилии Anvisa единогласно решили отказать в допуске в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за "неотъемлемых рисков" и "серьезных дефектов".
Об этом сообщает DW со ссылкой на решение Anvisa.
Ранее техническое подразделение Anvisa рекомендовало не разрешать импорт "Спутника V", указав на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее ввоз. Принимая во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках, и информацию от других регулирующих органов, в организации отметили, что "неотъемлемые риски" сейчас слишком велики.
Решающим стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является серьезным дефектом.