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27 апреля 21, 10:25
В вакцине "Спутник V" нашли "серьезный дефект"
Спутник V
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Фармрегулятор Бразилии отказал в допуске в страну российской вакцины "Спутник V".

Во вторник, 27 апреля, члены правления фармрегулятора Бразилии Anvisa единогласно решили отказать в допуске в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за "неотъемлемых рисков" и "серьезных дефектов".

Об этом сообщает DW со ссылкой на решение Anvisa.

Ранее техническое подразделение Anvisa рекомендовало не разрешать импорт "Спутника V", указав на "критически важные вопросы", связанные с безопасностью и эффективностью вакцины, которые необходимо разъяснить, прежде чем допускать ее ввоз. Принимая во внимание всю представленную документацию, данные, полученные при личных проверках, и информацию от других регулирующих органов, в организации отметили, что "неотъемлемые риски" сейчас слишком велики.

Решающим стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является серьезным дефектом. 

В то же время, говорится в заметке, Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии (CTNBio), связанная с Министерством науки, техники и инноваций, одобрила коммерческое применение российской вакцины "Спутник V". Комиссия разрешила открыть производство вакцины в стране.

Вслед за Асадом: президент Аргентины подхватил коронавирус после "Спутника"
Как сообщалось, министр кабинета министров Франции Клемент Бон  5 марта обратился к  государствам Европейского Союза с просьбой воздержаться от закупок российских или китайских вакцин против COVID-19. Французы обеспокоены рисками для единства коалиции и угрозами здоровью европейцев.
telegraf.com.ua
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