Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.79
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 мая 21, 13:42
Бывший шпион Ми-6 выдал новую "сенсацию" про Трампа
Кристофер Стил
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший разведчик Кристофер Стил составил новое досье на Дональда Трампа.

Бывший шпион МИ-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе досье на экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом 3 мая пишет News Chant.

Шпион направил властям США массу разведданных взятых в период президентства Трампа. При этом, участие Стила в передаче информации ФБР, придает достоверность его подлинному досье, которое послужило поводом для расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году прокурором Робертом Мюллером.

Согласно данным из досье Стила, было замечено неправомерное поведение и заговор, а также сотрудничество между персоналом маркетинговой кампании Трампа и Кремлем. Также в расследовании значатся данные, что в Кремле хранятся компрометирующие материалы, а также запись полового акта Трампа с проституткой на курорте в Москве в 2013 году. 

В то же время экс-президент отвергает данные обвинения в досье Стила.

Во втором досье содержатся данные, вмешательства РФ в выборы США, а также утверждения касательно видео полового акта Трампа.

Примечательно, что расследование Мюллера стало причиной заключения Пола Манафорта, главы маркетинговой кампании Трампа. Также были заключены под стражу советник маркетинговой кампании и давний союзник и бывший советник экс-президента США.

Ранее информаторы США сообщили, что аффилированное лицо Манафорта Константин Килимник передавал РФ конфиденциальную информацию об опросах и стратегии кампании Трампа. В свою очередь ФБР выплатит награду 250 тыс. долларов за информацию, из-за которой удастся арестовать Килимника. По мнению Стила даный факт является свидетельством сговора Трампа с спецслужбами РФ.

Отметим, что новое досье включило в себя развед-данные о вмешательстве РФ в выборы США.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Мелания Трамп отказала в гостеприимстве жене Байдена
Трамп планирует создать Патриотическую партию
Трамп оставил мне великодушное прощальное письмо, - Байден
Штурмовавший Капитолий "викинг" даст показания против Трампа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вновь всплывает гипотеза утечки Covid-19 в лаборатории
noimageВ Мехико обрушилась эстакада с метро:15 погибших, 70 раненых
noimageНемецкие экологи заблокировали строительство СП-2
Лента новостей