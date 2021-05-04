Вновь всплывает гипотеза утечки Covid-19 в лаборатории

"(...) В начале пандемии такая гипотеза была отвергнута: немыслимо, чтобы вирус мог сбежать из безопасной лаборатории в Ухане. А что, если собор достоверности был построен на зыбучих песках? Гипотеза панголина отброшена, и нет никаких ощутимых доказательств зоонозного происхождения из дикой природы или при разведении животных", - пишет журналист Le Figaro Тристан Вей.

"После отчета группы экспертов от 30 марта о первой миссии по установлению фактов в Китае даже сам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отказался исключать версию о лабораторной аварии. "Хотя группа пришла к выводу, что утечка в лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования, возможно, с дополнительными миссиями с участием специальных экспертов, которые я готов развернуть", - сказал он.

"И наоборот, по мере накопления тревожных, хотя и не обвиняющих доказательств, гипотеза случайной утечки становится более правдоподобной. В течение нескольких месяцев набирали силу закулисные научные споры. Это материализовалось в серии открытых писем в ВОЗ, опубликованных с начала года международной группой ученых (неофициально названной "Парижской группой", потому что она инициирована французами), в которых содержится призыв к тщательному непредвзятому расследованию и к большей прозрачности со стороны Китая", - говорится в статье.

"Последнее открытое письмо, распространенное в пятницу, приводит методологию исследования, список конкретных вопросов и ключевые ресурсы, которые помогут рассеять застарелые серые зоны. В нем подробно описан список возможных сценариев, от заражения сотрудника лабораторным животным до плохо нейтрализованных отходов, заражающих постороннего человека", - указывает автор статьи.

"(...) Китай создал своего рода крепость, искусственную стену, которая сильно раздражает ВОЗ", - расшифровывает Жиль Деманеф, соавтор этих открытых писем и член независимого исследовательского коллектива Drastic, который расследует происхождение пандемии, используя данные, имеющиеся в свободном доступе в интернете.

"Невозможно узнать, что может скрывать эта дымовая завеса. Может, и ничего. Вполне вероятно, что Китай просто не хочет, чтобы его считали страной, где появился вирус. Но отсутствие прозрачности подогревает подозрения... В частности, потому, что в городе Ухань находится институт вирусологии, признанный одним из самых важных исследовательских центров в мире по коронавирусу летучих мышей, Уханьский институт вирусологии (УИВ). Именно здесь команды ученых под руководством доктора Ши Чжэнли, всемирно известного специалиста в этой области, апостериори определили самый генетически близкий к Sars-CoV-2 вирус под названием RaTG13, обнаружив его в образце помета летучих мышей из заброшенного медного рудника в Юньнани в 2013 году", - пишет Le Figaro.

"(...) Это ничего не доказывает, но это также может означать, что они работали над этим вирусом в течение нескольких лет ", - считает вирусолог Этьен Декроли, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS), один из влиятельных членов "Парижской группы".

"(...) Ши Чжэнли, со своей стороны, заверила, что вирус никогда не культивировался и с ним не проводились эксперименты. И что образец также был полностью разрушен во время операций по секвенированию, - передает журналист. "Это кажется очень странным, - сказала другая соавтор открытых писем Виржини Куртье, руководитель группы в Институте Жака-Моно в Париже. - В принципе всегда остается немного материала, у нас никогда нет необходимости использовать все... ".

"Еще один странный элемент: прошло много времени, прежде чем Ши Чжэнли подтвердила в приложении к журналу Nature в ноябре 2020 года, что образец действительно поступил с шахты Тунгуань (в районе Модзян провинции Юньнань), где 6 рабочих заразились атипичной пневмонией в 2012 году (трое погибли). Это событие окружено множеством серых зон. Китайские власти тогда не оповестили ВОЗ. Вопрос о том, мог ли вирус летучих мышей быть причиной их болезни, остается открытым" - говорится в публикации.

"(...) Мы не можем исключить гипотезу о том, что, например, докторант Уханьского института вирусологии был инфицирован при взятии образца, - предполагает Жиль Деманеф. - Мы не говорим, что это действительно произошло: мы просто просим показать нам, что этого не произошло". В идеале следовало бы вернуться в эту шахту и взять там побольше образцов. Но власти, похоже, перекрыли в нее доступ. Журналисты BBC пытались добраться туда, но безуспешно, поскольку дороги систематически блокировались из-за поломанных грузовиков", - отмечает Вей.

"Возникает другой вопрос: могли ли исследователи УИВ захотеть побольше узнать о способности обнаруженных ими в этом регионе вирусов преодолевать видовой барьер? На самом деле, существуют разные способы "подтолкнуть" вирусы к более быстрой эволюции в лаборатории. Общеизвестно, что УИВ выполнял так называемые исследования по "усилению функции", модифицируя геном, чтобы изучить, как это влияет на способность вируса инфицировать клетки различных видов. В Соединенных Штатах такие исследования были сочтены довольно опасными, и на эти методы в 2014 году наложили национальный мораторий, а затем отменили их в 2017 году", - напоминает автор публикации.

"После публикации генома Sars-CoV-2 Этьен Декроли подчеркнул присутствие в шипе вируса такой последовательности, которая делает его особенно подходящим для заражения человека. Происхождение этого сайта расщепления (который активирует шип вируса) вызывает вопросы в научном сообществе, поскольку его характеристики напоминают результаты некоторых лабораторных экспериментов, - пишет Le Figaro. "Но это также может стать результатом естественной рекомбинации между несколькими родственными вирусами внутри одного и того же промежуточного хозяина", - указывает исследователь.

"В данном контексте нельзя исключать гипотезу заражения через фермы (енотовидная собака, норка, циветта и др.). И Китай, вероятно, это смутило бы не меньше. "Проблема в том, что невозможно это узнать, если у нас в распоряжении нет первичных вирусов, - продолжает Этьен Декроли. - Однако по мнению китайских властей, из 80 тыс. образцов, взятых в конце 2019 и начале 2020 года в Китае у диких животных, крупного рогатого скота и птицы, ни в одном из них не было обнаружено последовательностей, близких к Sars-CoV-2. Конечно, это не означает, что происхождение вируса не совсем естественное, но это также не исключает лабораторных исследований ".

"(...) Необходимо понять то, что при возникновении эпидемии вирус выглядел как нечто совершенно неизвестное, что де-факто дискредитировало гипотезу о лабораторной аварии, потому что ничего не начинается с нуля, - объясняет Вирджини Куртье. - Ситуация немного иная, когда у вас на руках имеются все исходные данные. Тогда подобная гипотеза уже не представляется столь неожиданной".

"Поскольку китайские власти удалили из интернета базы Уханьского института вирусологии, трудно сказать, над чем конкретно работали исследователи. По иронии судьбы, эти сайты были созданы отчасти и для хранения справочных геномных банков на случай пандемии! По словам Ши Чжэнли, после начала пандемии данные были извлечены из-за кибератак. Исследователи из группы Drastic уверяют, что база данных о коронавирусе летучих мышей недоступна... с сентября 2019 года, за три месяца до официального начала эпидемии", - резюмирует Тристан Вей.