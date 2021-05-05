Блинкен призвал привлечь РФ к ответственности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал оказать давление на Россию с целью соблюдения ею международных обязательств. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Нам нужно сотрудничать, чтобы разоблачать поведение России, привлечь РФ к ответственности за ее действия и настаивать на том, чтобы Москва соблюдала свои международные обязательства", - написал Блинкен.

Напомним, Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил с европейским коллегой Жозепом Боррелем российские войска на украинской границе.

Также напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев с визитом вместе с Энтони Блинкеном.



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