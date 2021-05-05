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5 мая 21, 12:31
Главными темами саммита G7 стали Россия и Китай
G7
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Министры иностранных дел Большой семерки провели встречу впервые за два года. Три часа из пяти посвятили РФ и КНР.
Накануне в Лондоне состоялась встреча глав МИД G7, главной темами которой стали Россия и Китай. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента, пишет Интерфакс.

"Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Беларуси; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров", - заявил чиновник.

Как уточняет пресс-служба Госдепа, особое внимание на встрече уделили ситуации в Украине, а также ее отношениям с РФ. 

"Глядя на Украину, например, где мы все согласны и солидарны с Украиной против российской агрессии, которая представляет собой внешнюю угрозу, с которой они сталкиваются, они также сталкиваются и с внутренней агрессией из-за коррупции и проблем продвижения в процессе реформ", - отметил представитель Госдепа.

В Госдепе в очередной раз подчеркнули, что США желают стабильных и предсказуемых отношений с РФ. 

"Мы не пытаемся обострить ситуацию, но мы ответим на их безрассудное и агрессивное поведение. И, как вы видели, мы получили сильную поддержку со стороны партнеров и союзников в том, что касается нашей реакции на действия России", - добавили в Госдепе.

Напомним, сегодня в Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Перед визитом в Киев он обсудил с европейским коллегой Жозепом Боррелем российские войска на украинской границе.

Источник: https://korrespondent.net/
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