Уточнено число жертв теракта в школе Казани

При нападении на школу в Казани во вторник, 11 мая, погибли восемь человек, 20 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова, пишет ТАСС.





"Погибших восемь, пострадавших 20", - сказали в пресс-службе, уточнив, что среди погибших одна учительница.





В больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.





Глава Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала Россия 24 заявил, что открывший стрельбу в школе был один, он задержан.





"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он.





Минниханов добавил, что уже ведутся следственные действия.





"Все, что необходимо - будет (предоставлено). Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - отметил он.





Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.



