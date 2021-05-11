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11 мая 21, 12:44
Уточнено число жертв теракта в школе Казани
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В результате нападения погибли семь детей и учительница. У задержанного убийцы пособников не было, говорят власти.
При нападении на школу в Казани во вторник, 11 мая, погибли восемь человек, 20 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова, пишет ТАСС.

"Погибших восемь, пострадавших 20", - сказали в пресс-службе, уточнив, что среди погибших одна учительница.

В больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала Россия 24 заявил, что открывший стрельбу в школе был один, он задержан.

"Террорист арестован. 19 лет, на нем официально зарегистрировано оружие, других пособников не определили", - сказал он.

Минниханов добавил, что уже ведутся следственные действия.

"Все, что необходимо - будет (предоставлено). Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - отметил он.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Источник: https://korrespondent.net/
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