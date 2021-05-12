Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.65
USD
27.65
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 мая 21, 22:38
ХАМАС заявил, что выпустил по Тель-Авиву 130 ракет. ФОТО
обстрел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги. Движение "Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Источник в службах скорой помощи сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал при обстреле района Тель-Авива. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы.

Ранее "Хамас" предупреждал, что нанесет ракетный удар по Тель-Авиву, если Израиль продолжит обстрел зданий в секторе Газа. После этого ракеты, запущенные со стороны Израиля, разрушили 12-этажное здание в анклаве, в котором находились офисы нескольких командующих военного крыла "Хамаса".

Читайте на Цензор.НЕТ: ОЧЕВИДЦЫ ПОКАЗАЛИ МОЩНЫЙ ОБСТРЕЛ ИЕРУСАЛИМА 135-Ю РАКЕТАМИ

Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.

Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.

Читайте также: МИД УКРАИНЫ ОТРЕАГИРОВАЛ НА СИТУАЦИЮ В ИЗРАИЛЕ

Фото Reuters
censor.net.ua
Ещё по теме:
Прокопьев день: что категорически нельзя делать 5 декабря
Во Львове осквернили памятник Бандере, - полиция. ФОТО
Сколько придется ждать окончательной победы над Covid
Байден: Пентагон пересмотрит стратегию в отношении Китая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Очевидцы показали мощный обстрел Иерусалима 135-ю ракетами
noimageУточнено число жертв теракта в школе Казани
noimageВ США будуть колоть Pfizer подросткам
noimageВ Армении распустили парламент и назначили выборы
Лента новостей