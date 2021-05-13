Почему Израиль и ХАМАС обстреливают друг друга и что будет?

10 мая палестинская исламистская группировка ХАМАС начала ракетный обстрел Израиля со стороны подконтрольного им сектора Газа. В ответ Израиль атаковал позиции ХАМАС, а противостояние переросло в массированные атаки, в следствие которых есть погибшие с обеих сторон, в том числе и мирные жители.

Ночью 13 мая во многих городах Израиля начались массовые беспорядки между еврейским и арабским населением. Как сообщает израильская пресса, стычки происходят в Хайфе, Назарете, Тверии и Лоде ( в этом городе уже введен комендантский час).

Эта эскалация многолетнего израильско-палестинского конфликта стала наиболее ожесточенной с 2014 года. Спровоцировали новый виток действия израильских силовиков, переросшие в стычки с палестинскими арабами на территории Восточного Иерусалима — части города, которую с 1967 года Израиль считает своей, хотя ее статус так и остался неопределенным.

Подобные конфликты для этой спорной территории — не редкость, а силовое противостояние обычно переходит во временное соглашение о перемирии. Но в этот раз в ситуации есть еще один подтекст — политический: выгоду от эскалации может получить и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, и группировка ХАМАС, борющаяся за право быть представленной на палестинской политической арене.

Спусковым крючком в сложившейся ситуации послужило решение Верховного суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме в пользу еврейских поселенцев. Свое решение суд основал на том, что до израильско-арабской войны 1948 года дома в квартале принадлежали евреям. 10 мая суд должен был рассмотреть апелляцию палестинских семей, которые должны быть выселены, но заседание было перенесено предварительно на 30 дней.

Решение суда о выселении спровоцировало протесты, которые переросли в стычки ультраправых евреев и арабов. Второй "болевой" точкой обострения стали стычки палестинцев и израильских силовиков на Храмовой горе возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которая является священным местом не только для палестинских арабов, но и в целом для мусульман.

Как объясняет эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса, эти события наложились на конец месяца поста для мусульман Рамадана и совпали с Днем Иерусалима, пришедшегося в этом году на 10 мая. Этот день празднуется в Израиле как день, когда стране в 1967 году удалось восстановить контроль над всей территорией города. Обычно в этот день евреи устраивают шествие через мусульманские районы города, а палестинцы расценивают это как умышленную провокацию. В 2021 году израильские власти изменили маршрут шествия, но эскалацию это не остановило.

"За последние несколько месяц отношения Израиля и Палестины зашли в такой тупик, из которого сложно выбраться. Причем, преимущественно из-за позиции Израиля. Именно он осуществлял агрессивные действия по отношению к палестинцам в течение длительного времени, наступая на самые "больные мозоли" — Аль-Аксу и Восточный Иерусалим и другие, — говорит исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, — Символические даты, как например день создания государства Израиль, после которого началось насильственное изгнание палестинцев с их территории, — это символические даты, но они очень серьезно влияют на то, что происходит. Каждая такая дата — повод для мобилизации".

К тому же, как отмечает эксперт, свою роль играют и экономические причины. В частности, пандемия COVID-19 сильно усложнила ситуацию, спровоцировав появление множества безработных. Не легче экономическая ситуация в секторе Газа.

Финальной точкой нарастания конфликта стала угроза группировки ХАМАС открыть огонь по Израилю, если его силовики не покинут Храмовую гору. В результате ракетные обстрелы были начаты, а Израиль ответил атакой на сектор Газа.

Как отмечает Куса, происходящее между Израилем и ХАМАС — это не новость, ведь стычки евреев и палестинских арабов, провокации, особенно на День Иерусалима, и применение силы происходит регулярно. Более того, конфликты между сторонами происходят по схеме: взаимные обстрелы — перемирие и пауза — новые обстрелы.

В этот раз, по мнению эксперта, в скором времени стороны тоже вернутся к перемирию, хотя пока Израиль и демонстрирует, что к этому не готов. Так, Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС и "Исламский джихад" — вторая группировка, взявшая на себя ответственность за обстрелы Израиля, — "поплатятся собственными жизнями". Как отмечает Куса, несмотря на то, что сейчас израильская власть не желает делать первый шаг, опасаясь того, что он покажется капитуляцией, ситуация внутри страны накаляется и может вынудить Нетаньяху смягчить свою позицию.

"Я думаю, что в ближайшее время они все-таки начнут переговоры о перемирии, потому что сейчас ситуация очень сложная: беспорядки начались уже в израильских городах. Стычки происходят между арабами и евреями, живущими не на оккупированных территориях. Это очень плохо для Нетаньяху, поскольку это вопрос внутренне национальной безопасности: это уже не просто арабы, от которых можно отгородиться стеной, это полноправные граждане Израиля. Такая ситуация может заставить Нетаньяху смягчить позицию и попробовать выйти на переговоры о перемирии с ХАМАС в ближайшее время", — объясняет эксперт.

Более того, по его словам, обе стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы держать его в состоянии "контролируемого хаоса". В том числе и потому, что каждая из них извлекает из эскалации свои политические выгоды.

С одной стороны, как отмечают эксперты, утверждать, что какая-либо из сторон умышленно спровоцировала эту эскалацию, нельзя. С другой — не исключено, что каждая из них ею воспользовалась: вместо того, чтобы после начала столкновений пойти на урегулирование конфликта, как это происходило обычно, и ХАМАС, и власть Израиля могли немного "раскачать лодку", считает Илия Куса.

В первую очередь, использовать ситуацию в своих интересах может Нетаньяху. Так, за последние два года в стране четыре раза прошли внеочередные парламентские выборы, но ни одни из них для премьер-министра не закончились успешно. Сейчас, после голосования, состоявшегося в марте 2021, Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию в парламенте, и это право было передано лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду. Более того, как отмечает Куса, появилась информация, что за день до начала ракетных обстрелов между ХАМАС и Израилем оппозиция, арабская исламистская партия "РААМ" и ультраправые якобы договорились представить новое правительство без Нетаньяху.

"В некоторой степени можно утверждать, что эта эскалация для него выгодна, поскольку затягивает время с формированием коалиции и дает ему возможность повысить свои рейтинги, показать, что он лидер и его опыт имеет значение, — говорит Куса, — Я считаю, что Нетаньяху будет использовать эту эскалацию в своих политических целях, учитывая то, что Израиль находится в подвешенном состоянии между разными выборами".

Более того, как подчеркивает Семиволос, учитывая готовность Нетаньяху использовать любые методы, чтобы задержаться при власти, исключать то, что он мог содействовать эскалации, нельзя. Так, премьер-министр Израиля долгое время успешно держал ситуацию под контролем, соглашаясь на переговоры тогда, когда это было нужно. Но в этот раз такого не произошло, и это означает, что его одобрение агрессивных действий в отношении палестинцев могло быть.

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Выгодно очередное обострение конфликта и палестинской стороне: обстреливая Израиль, исламисты демонстрируют, что только они готовы и решились отстаивать интересы жителей региона, зарабатывая на этом рост рейтинга. Это важно учитывать, поскольку ХАМАС — это не просто группа боевиков, обстреливающая израильские города, но и политическое движение, партия, которая участвует в выборах, и политики, у которых есть свои интересы попасть во власть и доминировать в Палестине, подчеркивает Куса. И в сложившихся обстоятельствах они серьезно повысили свой рейтинг среди палестинцев на Западном берегу реки Иордан, который они, в отличие от сектора Газа, не контролируют.

"Нужно помнить, что в Палестине тоже идет избирательный процесс. В мае должны были состояться первые за 15 лет парламентские, а в июле — президентские выборы, но они были перенесены президентом Махмудом Аббасом якобы через то, что Израиль не позволял проводить избирательную кампанию в Восточном Иерусалиме, поскольку израильтяне считают его своей столицей. Думаю, это действительно так. Но частично еще причина была в том, что Аббас практически не имеет шансов остаться на посту, политические позиции его партии очень слабые. А ХАМАС, их конкуренты, которые сейчас воюют с Израилем, имеют более высокие шансы. И эта эскалация тоже добавит им политические баллы: сейчас они ассоциируются с движением сопротивления, и их рейтинги растут", — объясняет Куса.





В глобальном масштабе решать израильско-палестинский конфликт сейчас нет ни ресурсов, ни планов. С одной стороны, мировое сообщество призывает стороны к деэскалации и немедленному прекращению обстрелов. С другой, как отмечает Куса, несмотря на то, что есть множество внешних сил, имеющих свои интересы в израильско-палестинском конфликте, эффективных посредников для его решения пока нет.

Более того, на сегодняшний день ситуация превращается во все более затянутый конфликт, который имеет высокие шансы перерасти в очередное восстание палестинцев, считает Семиволос.

"Израиль боится новой интифады (восстания палестинцев, которое происходили дважды в период после Шестидневной войны 1967 года, после которой Израиль захватил несколько регионов, сейчас условной относящихся к Палестине или имеющих неопределенный статус, как, например, Восточный Израиль — Delo.ua). Это как минимум несколько лет серьезных проблем, после которых все равно надо садиться за стол переговоров и договариваться. Интифада — это всегда проблемы для израильского имиджа в мире, туризма, экономики. Но это восстание не возникает по приказу, а происходит тогда, когда происходит. И сейчас шансы на то, что оно может произойти, огромные".

Однако, как отмечает эксперт, сейчас невозможно сказать, готовы ли к такому восстанию сами палестинцы. По мнению Семиволоса, если оно и произойдет, то будет носить характер отчаянного шага, не имеющего стратегии, тактики и высоких шансов на успех.